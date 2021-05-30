Непогода пришла: из-за сильного ветра встали троллейбусы на Уралмаше

В Екатеринбург пришла обещанная непогода. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», последствия сильных порывов ветра, сопровождаемых дождем и грозой, уже ощутили жители Уралмаша. Там, на улице 40 лет Октября, ветер сломал ветку тополя. Она повисла на проводах и блокировала движение троллейбусов в сторону улицы Победы.

Сильную грозу в Екатеринбурге прогнозируют в районе 20.00.

Непогода продолжится и 31 мая: управление МЧС по области разослало предупреждение о сильном ветре с порывами до 25-28 метров в секунду, прогнозируются сильные ливни, грозы, град, местами сильный. Также ожидается и похолодание: в ночь на 31 мая температура воздуха опустится до трёх градусов тепла на фоне 30 градусов днем 30 мая.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 30.05.21

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