Самолет из Екатеринбурга не вылетел в Сочи из-за оповещения о столкновении

В Airbus авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Екатеринбурга в Сочи, во время разгона по взлетной полосе сработала система оповещения о столкновении. Самолет остановили, пассажиров попросили покинуть борт.

Рейс «Аэрфлота» должен был вылететь в Сочи в 18:25. Пассажиры прошли регистрацию, разместились в салоне, но после разгона самолета по ВПП он начал тормозить. Затем туристов попросили покинуть борт.

«Воздушное судно А-320 авиакомпании «Аэрофлот» сообщением Екатеринбург – Сочи во время разгона прервало взлет по причине срабатывания системы оповещения о столкновении. На борту находилось 124 пассажира, из них 30 детей. Пострадавших и повреждений воздушного судна нет», – сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По данным табло Кольцово, сейчас заканчивается повторная регистрация на рейс. Он должен вылететь в 21:55.По факту инцидента прокуратура проведет проверку.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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