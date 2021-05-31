Тепло вернется в Екатеринбург к выходным

Понедельник, 31 мая, станет самым холодным днем на этой неделе. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха не поднимется выше +15 градусов. Но уже во вторник вернется солнце, потеплеет до +20. Такая же погода ожидается в среду. По ночам столбики термометров не поднимутся выше отметки +10 градусов.

В четверг, по данным Росгидрометцентра, будет дождливо и всего +17, но уже в пятницу снова выглянет солнце, воздух прогреется до +19 градусов, а в субботу и воскресенье будет без осадков и +25 днем.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 31.05.21

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