На Урале вторую неделю меньше 100 случаев коронавируса за сутки

В Свердловской области за последние 24 часа выявлено 95 новых случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе региона. Больше трети – 38 человек – заразились в Екатеринбурге, остальные заболевшие – жители Арамили, Березовского, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Кировграда, Краснотурьинска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Серова, Староуткинска, Сысерти.

Меньше сотни зараженных за сутки регистрируется уже вторую неделю. Всего с момента распространения инфекции в регионе подтвердили коронавирус у 89295 человек, из них выздоровели – 83191 человек, в том числе – 96 за последние сутки.

«Состояние 233 госпитализированных оценивается как тяжелое, 126 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 106 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 339. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Зарегистрировано 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 3 426», – добавили в оперативном штабе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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