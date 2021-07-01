Около Балтыма в ДТП попал каршеринговый автомобиль с 8 подростками (ФОТО)

Каршеринговый автомобиль, в котором находилось восемь подростков, накануне попал в ДТП на дороге под Верхней Пышмой. За рулем был 17-летний парень, после аварии он убежал.

Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, дети ехали на Балтым, несовершеннолетний водитель взял машину «Хендэ» в аренду через приложение, которое на его телефон ранее поставила его совершеннолетняя подруга. Молодой человек пропустил нужный поворот и решил развернуться в месте, где это запрещено. Причем он видел, что по встречной полосе едет «Киа», но все равно стал разворачиваться. После ДТП подросток скрылся, но затем вернулся, а свой побег объяснил шоковым состоянием. В результате аварии пострадала 15-летняя девочка, у нее сломан нос.

Сотрудники ГИБДД в отношении водителя составили 5 протоколов: по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, по части 2 статьи 12.16 КоАП РФ за разворот в нарушение ПДД, по части 1 статьи 12.27 КоАП РФ за невыполнение обязанностей водителя при ДТП, по ч. 1 статьи 12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки пассажиров, а также по статье 12.6 КоАП РФ за перевозку непристегнутых пассажиров.

Его совершеннолетняя подруга, которая устанавливала приложение, получила протокол по 3 статьи 12.7 КоАПРФ за передачу права управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления. Информация о ДТП будет направлена в Территориальную комиссию по делам несовершеннолетних.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 01.07.21

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