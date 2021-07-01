Самолет, вылетавший из Екатеринбурга в Геленджик, столкнулся со стаей птиц

В аэропорту Кольцово самолет авиакомпании «Аэрофлот», вылетавший в Геленджик, при наборе высоты столкнулся со стаей птиц. Но командир принял решение не сажать судно и продолжить полет.

«Командир сообщил о столкновении самолета с птицами во время набора высоты. КВС принял решение продолжить полет в пункт назначения, бортовая система работает исправно. На борту находится 141 пассажир из них 37 детей, 6 членов экипажа», – сообщает Свердловская транспортная прокуратура.

Это уже не первый случай, когда самолеты в этом сезоне сталкиваются с птицами при взлете в аэропорту Кольцово. Прокуратура проверяет исполнение законодательства в части безопасного орнитологического обеспечения полетов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 01.07.21

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