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Четверг, 1 июля 2021, 12:04 мск

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На Урале снизят транспортный налог международным грузоперевозчикам. Но не всем

Перевозчики, которые возят грузы за границу автомобильным транспортом, вскоре смогут получить 50%-ную льготу на уплату транспортного налога. Но при соблюдении некоторых условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, такой законопроект разработало правительство Свердловской области. Условия получения льготы – это использование перевозчиком грузовиков, соответствующих требованиям экологического класса 5 или выше, а также уровень зарплаты на предприятии – он не должен быть ниже среднего по отрасли.

По мнению и.о. министра экономики Татьяны Гладковой, принятие такого областного закона будет способствовать появлению у грузоперевозчиков современного, экологически чистого транспорта. Благодаря этому сократятся выбросы вредных и загрязняющих веществ и уменьшится негативное влияние транспорта на состояние окружающей среды. Кроме того, это поможет развить и укрепить внешнеэкономические связи Свердловской области.

Законопроект утвержден правительством и будет направлен для принятия в заксобрание.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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