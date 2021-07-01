Количество тяжелых больных с Covid-19 за месяц удвоилось: их уже более 500

В Свердловской области за последний месяц стало в два раза больше пациентов, которые госпитализированы с коронавирусом в тяжелом состоянии. 1 июня таких было 234 – сегодня 516.

«Состояние 516 госпитализированных оценивается как тяжелое, 317 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 235 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 2 907. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщает сегодня оперштаб региона.

Всего месяц назад, 1 июня, в реанимации было 128 человек, на ИВЛ – 103.

За последние сутки зарегистрировано еще 277 новых случаев Covid-19, из них 102 – у жителей Екатеринбурга. 17 человек умерли. Всего с начала пандемии заболели 94 261 человек, скончались 3 860.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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