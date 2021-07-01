Школа заплатит ученику 50 тысяч рублей за сломанный в драке нос

Екатеринбургская школа № 178 должна выплатить компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей своему ученику за сломанный нос.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, в феврале 2020 года два школьника подрались на уроке физкультуры, который проходил на улице. Один мальчик ударил другого головой в лицо. В результате второй получил закрытый перелом костей носа со смещением. После травмы он находился на лечении и перенес операцию, а также утратил желание ходить в школу и видеться с одноклассниками.

Мама школьника подала иск в Орджоникидзевский районный суд. Она просила взыскать с родителей обидчика ее сына и со школы компенсацию морального вреда, причиненного травмой. Решением райсуда требования были удовлетворены частично. Со школы взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей, а также расходы на оплату юридических услуг – 3 тысячи рублей и 300 рублей госпошлины.

С таким решением не согласилась школа. Ее представитель подал апелляцию в областной суд и попросил снизить размер компенсации до 10 тысяч рублей, считая, что мальчик сам был неосторожен. В облсуде указали, что за драку детей, произошедшую в школе, отвечает только школа, так указано в Гражданском кодексе. Кроме того, мальчики не достигли 14 лет и не могли в полной степени оценить опасность ситуации. Решение районного суда оставлено в силе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 01.07.21

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