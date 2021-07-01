Контрабанда наркотиков увеличилась и перешла на почтовую доставку

В первом полугодии 2021 года уральские таможенники выявили на треть больше фактов контрабанды наркотиков. Им удалось перехватить у наркодилеров более 12,5 килограммов запрещенных веществ. При этом практически вся контрабанда была обнаружена в почтовых отправлениях. Лица, совершившие контрабанду, задержаны, сообщили в пресс-службе УТУ.

Участились случаи попыток ввоза особо крупных партий наркотиков. В текущем году таможенники выявили посылки, в которых содержалось более килограмма зелья. В структуре изъятых веществ превалируют наркотические средства, изготовленные в лабораторных условиях.

Большой вклад в обнаружение наркотиков вносят служебные собаки. С начала года при участии кинологов из незаконного оборота изъято более 5 килограммов наркотических средств и их прекурсоров, более 4 тысяч единиц лекарственных средств, содержащих психотропные вещества, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации. Всего в 2021 году кинологи со служебными собаками более 970 раз привлекались к оперативным мероприятиям, по результатам проводимой работы возбуждено 29 уголовных и 76 дел об административных правонарушениях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 01.07.21

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