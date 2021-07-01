Микрорайон «Солнечный» приглашает на музыкальный фестиваль Sunny Music Fest

В микрорайоне «Солнечный» пройдет летний музыкальный фестиваль. До конца июля каждую субботу здесь будут выступать музыканты с лучшими композициями в стиле джаз, соул и латино.

Организаторы обещают расслабляющий отдых без выезда за пределы района для местных или приятный выходной для приезжих. «Без суеты, в гармонии с природой, под открытым небом. Каждый житель сможет принести из дома плед для более уютного и комфортного отдыха. Наша задача – максимально создать домашнюю атмосферу через призму музыки, через обмен энергией от артистов к слушателю. Такого фестиваля не проводят ни в одном жилом районе города Екатеринбурга, мы должны стремиться сделать его ежегодным, расширяя границы, цели и задачи с каждым последующим годом», – сообщили в пресс-службе застройщика «Форум-групп». Первый концерт фестиваля Sunny Music Fest состоится уже в эту субботу, 3 июля, с 17 до 19 часов. С программой «Солнечный джаз» перед гостями выступят Платон Газелериди (клавиши), Илья Коптев (кларнет/саксофон), Михаил Одинцов (бас-гитара), Кирилл Кирпичев (ударные).

Перед этим желающие смогут посетить экскурсию по самым зелёным уголкам района. Специалист по озеленению расскажет о растениях, которые растут в Солнечном, об их особенностях, как за ними ухаживать и почему выбраны именно эти растения. Экскурсия состоится 3 июля с 11 до 13 часов. Количество мест ограничено. Необходима регистрация в форме по ссылке. Точка сбора – у скульптуры семьи на углу ул. Лучистой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 01.07.21

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