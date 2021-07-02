На Средний Урал надвигаются грозы с ливнями

Синоптики предупреждают о приближающейся непогоде. По данным Уральского гидрометцентра, в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 22-27 м/с. Осадки возможны 2 и 3 июля. И в эти же дни продолжит действовать предупреждение об аномальной жаре, температура будет на 7 градусов выше нормы.

В Екатеринбурге также уже сегодня возможны дождь и гроза, ожидается 32-34 градуса, в субботу будет на два градуса прохладнее, а в воскресенье похолодает до 24-26 градусов. Оба выходных дня будет облачно с прояснениями, возможен дождь, гроза.

Добавим, накануне вечером на севере Свердловской области уже прошел град. В паблике «Подслушано Ивдель News» местные жители делятся фото града размером с орех.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 02.07.21

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