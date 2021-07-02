«Stenograffia во дворе», стрит-арт-линия и хокку на панельках: стартует крупнейший фестиваль стрит-арта

В Екатеринбурге сегодня начинается большой фестиваль стрит-арта Stenograffia, который продлится месяц.

Как рассказала на пресс-конференции Анна Клец, руководитель волонтерского движения фестиваля, он состоится, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом. Организаторы спланировали все таким образом, чтобы не собирать вместе большие группы людей, фестиваль будет максимально освещаться в соцсетях.

Координатор фестиваля Ирина Завьялова заявила, что на фестиваль приедут художники не только из России, но и из Греции, Финляндии, Италии, Германии. Особую благодарность партнерам фестиваля она выразила за помощь в организации приезда аргентинского художника Элиана Чали. Она также раскрыла адреса некоторых площадок, на которых будут работать зарубежные гости: Татищева, 49; Розы Люксембург, 37; Банковский, 10; Восточная, 29; 8 Марта, 7.

Помимо традиционного стрит-арта, в этом году появятся и новые формы активности. Например, это проект «Stenograffia во дворе». Отобрано несколько дворов, которые участники фестиваля собираются преобразить вместе с жителями. Как заявил сооснователь фестиваля Андрей Колоколов, зачастую люди пытаются это сделать, но просто не знают, куда двигаться после «лебедей из покрышек».

Также интересно, что многие молодые люди, раньше работавшие на фестивале в качестве волонтеров, теперь сами стали художниками. Например, один из них придумал оригинальный арт-объект: написать герметикой для замазки трещин хокку японскими иероглифами на стене многоэтажного панельного дома.

Еще одной из задач фестиваля станет восстановление стрит-арт-линии: организаторы пояснили, что она «плохо перезимовала». Будут обновлены и некоторые арт-объекты, расположенные вдоль нее.

Отметим, в этом году фестиваль проходит в 12-й раз. Как рассказал Андрей Колоколов, за эти годы было создано более 500 арт-объектов при участии 330 художников. В общей сложности участники фестиваля разрисовали 40 тысяч кв. м, или около 40 футбольных полей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 02.07.21

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