Заболеваемость и смертность от коронавируса в Свердловской области обогнала показатели прошлого года

За последние сутки в Свердловской области, по официальным данным, 281 человек заразился коронавирусом. Из них 82 – в Екатеринбурге, остальные в городах области. Всего с начала пандемии заболели 94 542 человека.

«Состояние 548 госпитализированных оценивается как тяжелое, 321 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 217 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести в больницах региона, составляет 2 917. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в региональном оперштабе. За сутки скончались 16 человек, а с начала пандемии уже 3876.

Отметим, коронавирусная статистика сейчас выглядит хуже, чем в тот же период прошлого года. Так, 2 июля 2020 года заразились 224 человека и было зафиксировано 6 смертей.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 02.07.21

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