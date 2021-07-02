Первокурсница УрФУ стала призеркой чемпионата Европы по вольной борьбе

Студентка Уральского Федерального университета получила бронзовую медаль на чемпионате Европы по вольной борьбе.

Анастасия Сидельникова – студентка первого курса факультета физической культуры УрФУ стала бронзовой медалисткой Чемпионата Европы – 2021 среди юниоров в Дортмунде.

Анастасия сообщила корреспонденту «Нового Дня», что за ее плечами 10 лет упорных тренировок. За это время спортсменка уже дважды становилась бронзовой призеркой первенства Европы, получила серебряную и бронзовую медали чемпионата России среди женщин, является трехкратной чемпионкой первенства России среди юниоров.

«На первенстве Европы я не справилась психологически, не поверила в себя, – рассказала Анастасия «Новому Дню». – Мы прошли очень много сборов, усердно готовились к этому чемпионату, были на 100% уверены, что получим золотую медаль. Но, к сожалению, мне удалось выиграть только бронзу».

Спортивной борьбой призерка начала заниматься оттого, что в ее родном населенном пункте не было иных спортивных секций. Сейчас же вольная борьба для Анастасии – это карьера и жизненный план выиграть чемпионат Европы, чемпионат мира и Олимпийские игры.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 02.07.21

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