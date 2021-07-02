ЦБ раскрыл список «черных кредиторов» Свердловской области

Банк России обновил список компаний с признаками нелегальной деятельности. Это перечень из почти двух тысяч организаций, в который попали финансовые пирамиды, «черные» кредиторы и те, кто выдает себя за профессиональных участников рынка ценных бумаг.
В него вошли еще пять компаний из Свердловской области, всего в перечне уже 19 «черных кредиторов» с пропиской в регионе. «Большинство из них обладают признаками нелегального кредитора. Кроме них есть одна организация с признаками финансовой пирамиды. Большинство компаний имеет «прописку» в Екатеринбурге. Также среди городов области – Нижний Тагил, Красноуральск, Серов, Невьянск, Нижние Серги», – прокомментировали в отделе по связям с общественностью Уральского главного управления ЦБ РФ.
В список попали:
- Комиссионный магазин «Лидер» (Екатеринбург, ул. 40-летие Октября, д. 54, павильон 14);
- Ломбард «Вариант» ( Екатеринбург, улица Дорожная, дом 25, Белинского, д. 154);
- Комиссионный магазин «Халява» ( Екатеринбург, ул. Билимбаевская, д. 20, ул. 8 Марта, д. 145);
- Комиссионный магазин «Успех» (Екатеринбург, Сиреневый бульвар, д. 1, Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 57);
- Ломбард/комиссионный магазин «Перспектива» (Нижний Тагил, ул. Газетная, д. 66);
- Международный потребительский кооператив по развитию социально-Экономических программ для пайщиков «Синерджи» (Екатеринбург, ул. Ткачей, стр. 25);
- ООО «Лизинговые технологии» (Екатеринбрг, ул. Циолковского, д.27);
- Ломбард «Лучезар» (Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 38, корп. А);
- ООО «Порт Инвест Лизинг» (Екатеринбург, ул. Посадская стр. 21);
- Микрокредитная компания «Глобал финанс» (Невьянск. К.Маркса, 18-48);
- Микрокредитная компания «Источник денег» (Екатеринбург, ул. Короленко, д. 6);
- Микрокредитная компания «Кошелек» (Нижние Серьги, ул. Дружбы, д. 4);
- Микрокредитная компания «Мобиуспех» (Нижний Тагил, ул. Юбилейная, д. 51а);
- Микрокредитная компания «Нз Деньги» (Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24);
- Микрокредитная компания «Семейный Фонд» (Серов, ул. Октябрьской Революции, д. 2);
- Микрокредитная Компания «Сефир» ( Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 3);
- Микрокредитная Компания «Удобно-деньги» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 55);
- МФО «Деньги Всем» (Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 40);
- Салон связи Интерфейс.Рф (Красноуральск, ул. Янкина, д. 16 (павильон в составе остановочного комплекса «Поликлиника»).
«Обращаем внимание, что законодательство не предусматривает выплат Банка России пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка, а также возможности непосредственного вмешательства регулятора в гражданско-правовые отношения между лицами, незаконно предоставляющими финансовые услуги, и их клиентами», – добавили в ЦБ РФ.
Екатеринбург, Людмила Прокофьева
Екатеринбург. Другие новости 02.07.21
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