ЦБ раскрыл список «черных кредиторов» Свердловской области

Банк России обновил список компаний с признаками нелегальной деятельности. Это перечень из почти двух тысяч организаций, в который попали финансовые пирамиды, «черные» кредиторы и те, кто выдает себя за профессиональных участников рынка ценных бумаг.

В него вошли еще пять компаний из Свердловской области, всего в перечне уже 19 «черных кредиторов» с пропиской в регионе. «Большинство из них обладают признаками нелегального кредитора. Кроме них есть одна организация с признаками финансовой пирамиды. Большинство компаний имеет «прописку» в Екатеринбурге. Также среди городов области – Нижний Тагил, Красноуральск, Серов, Невьянск, Нижние Серги», – прокомментировали в отделе по связям с общественностью Уральского главного управления ЦБ РФ.

В список попали:

Комиссионный магазин «Лидер» (Екатеринбург, ул. 40-летие Октября, д. 54, павильон 14); Ломбард «Вариант» ( Екатеринбург, улица Дорожная, дом 25, Белинского, д. 154); Комиссионный магазин «Халява» ( Екатеринбург, ул. Билимбаевская, д. 20, ул. 8 Марта, д. 145); Комиссионный магазин «Успех» (Екатеринбург, Сиреневый бульвар, д. 1, Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 57); Ломбард/комиссионный магазин «Перспектива» (Нижний Тагил, ул. Газетная, д. 66); Международный потребительский кооператив по развитию социально-Экономических программ для пайщиков «Синерджи» (Екатеринбург, ул. Ткачей, стр. 25); ООО «Лизинговые технологии» (Екатеринбрг, ул. Циолковского, д.27); Ломбард «Лучезар» (Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 38, корп. А); ООО «Порт Инвест Лизинг» (Екатеринбург, ул. Посадская стр. 21); Микрокредитная компания «Глобал финанс» (Невьянск. К.Маркса, 18-48); Микрокредитная компания «Источник денег» (Екатеринбург, ул. Короленко, д. 6); Микрокредитная компания «Кошелек» (Нижние Серьги, ул. Дружбы, д. 4); Микрокредитная компания «Мобиуспех» (Нижний Тагил, ул. Юбилейная, д. 51а); Микрокредитная компания «Нз Деньги» (Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24); Микрокредитная компания «Семейный Фонд» (Серов, ул. Октябрьской Революции, д. 2); Микрокредитная Компания «Сефир» ( Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 3); Микрокредитная Компания «Удобно-деньги» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 55); МФО «Деньги Всем» (Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 40); Салон связи Интерфейс.Рф (Красноуральск, ул. Янкина, д. 16 (павильон в составе остановочного комплекса «Поликлиника»).

«Обращаем внимание, что законодательство не предусматривает выплат Банка России пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка, а также возможности непосредственного вмешательства регулятора в гражданско-правовые отношения между лицами, незаконно предоставляющими финансовые услуги, и их клиентами», – добавили в ЦБ РФ.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 02.07.21

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