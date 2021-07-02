Полицейские поймали рецидивиста, который напал на школьника в центре города

Сотрудники полиции из отдела № 5 поймали ранее судимого молодого человека, которого подозревают в нападении на 16-летнего школьника в центре Екатеринбурга – все произошло в подземном переходе на улице Вайнера. Мальчик спустила туда, выходя из «Гринвича». Там его толкнул неизвестный ему молодой человек, который шел навстречу. Завязалась перепалка, и незнакомец ударил мальчика и украл у него солнцезащитные очки. В полицию обратилась мать школьника.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый гражданин 2001 года рождения. Он признал свою причастность к совершенному», – сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК Российской Федерации «Грабеж». Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, составляет до семи лет лишения свободы.

В полиции считают, что мужчина может быть причастен и к другим подобным преступлениям, Всех пострадавших от его действий просят обращаться по телефону: +7(343)356-42-05 либо 102 (02).

Екатеринбург, Елена Сычева

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