«МегаФон» выяснил, на каких водоемах уральцы спасаются от жары

На этой неделе погода в Свердловской области бьет все рекорды. 30 июня стало самым жарким днем, преодолев максимальную отметку 34,6 градусов, установленную 67 лет назад. Многие свердловчане справляются с таким зноем на озерах, где летом потребление мобильных услуг вырастает на 30%.

Как сообщили в пресс-службе «МегаФона», анализ обезличенных данных (Big Data) показал, что около 80% отдыхающих предпочитают водоемы своего региона – Свердловской области. Среди соседних областей наибольшей популярностью пользуется Челябинская. Каждые выходные июня туда отправлялись свыше 30 тысяч жителей Среднего Урала – абонентов оператора.

По данным мобильной активности, в топ-5 самых популярных мест для отдыха вошли:

• озеро Шарташ

• Белоярское водохранилище

• Балтым

• Верх-Исетский пруд

• Рефтинское водохранилище

В Челябинской области свердловчане чаще всего выбирали Кременкуль, Увильды и Первое озеро.

Наименьшую активность связисты зафиксировали на озерах Чусовое, Щелкунское и Большой Сунгуль, куда, по всей вероятности, могут отправиться любители более уединенного времяпрепровождения. У соседей для такой цели можно выбрать озеро Зюраткуль.

«Навигаторы, онлайн-музыка, сторис и фото в соцсетях – популярные форматы у наших абонентов на природе. Модернизация сети, особенно в преддверии пляжного сезона, позволяет нам не только улучшить параметры покрытия, но и подстегнуть скорость передачи данных. В июне 90% всего трафика на водоемах было предано в сети 4G», – отметил технический директор МегаФона на Урале Антон Щербаков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 02.07.21

«Яблоко» определилось со своими кандидатами в заксо. / Онлайн или лично: о пробелах дистанционной приемной комиссии. / «Эрмитаж Урал» готов к открытию: смотрим Ван Гога, Дега, Сезанна и учимся понимать искусство (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»