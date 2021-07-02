Дом на краю: люди боятся, что их жилище рухнет в котлован под строительство новой «свечки» (ФОТО, ВИДЕО)

Жизнь семьи Потаповых из Екатеринбурга, которая около 20 лет назад построила себе частный дом на улице Рощинской, 64а, в последнее время стала невыносимой. Прямо под стенами их дома собираются строить многоэтажку и уже вырыли котлован – так близко, что Потаповы боятся: однажды их жилище просто рухнет туда.

Жилой дом может рухнуть в котлован строящейся многоэтажки

Как сообщили «Новому Дню» Сергей Потапов и его супруга Ирина, когда они начинали строить свой дом, всю территорию вокруг их участка администрация города рассматривала как перспективную для малоэтажной частной застройки (градостроительная зона Ж-2). Но в

2007 году весь квартал вместе с уже построенными частными домами передали в зону Ж-5 («Многоэтажное строительство»). «Наши участки и дома сразу обесценились. Мы потеряли все те вложения, которые понесли при строительстве своих домов, мы не можем их продать и переехать в другой район, чтобы реализовать наши мечты о жизни в малоэтажной застройке, уничтоженные действиями администрации. При этом жить на наших земельных участках в окружении многоэтажек невыносимо», – рассказали Потаповы.

В 2013 году Ирина Потапова обратилась в Уставный суд, чтобы остановить многоэтажную застройку в своем квартале. Уставный суд встал на ее сторону и признал не соответствующим Уставу Свердловской области перевод в категорию Ж-5 территориальной зоны, в границах которой размещен ее участок (копия решения Уставного суда имеется в редакции).

В апреле 2021 года областной минстрой выдал Среднеуральской строительной компании разрешение на строительство восьмиэтажного дома на площадке, непосредственно граничащей с участком Потаповых. По мнению семьи, восьмиэтажка полностью закроет их дом от света и сделает невозможным использование земли. Недовольны и соседи: они считают, что новый дом ухудшит инсоляцию дома №50 по улице Рощинской, ухудшит ситуацию с пробками и вывозом мусора. Остановить стройку, несмотря на все письма, обращения в разные инстанции, не получается. При этом граждане считают, что строить многоэтажку здесь вообще нельзя, так как участок, согласно решению Уставного суда, относится к категории Ж-2. Чтобы узнать, так ли это, редакция направила запрос компании-застройщику. Ответ обещали дать позже.

С 15 июня на стройплощадке начала работать строительная техника (экскаватор, автокран, самосвалы). 18 июня прямо под забором Потаповых был вырыт котлован, над которым их дом просто повис. Глубина котлована сейчас уже больше четырех метров. «Мы живем как на пороховой бочке, в одном метре от нас с утра до позднего вечера скрежещет строительная техника. Мы боимся даже оставаться дома (учитывая «мастерство» строителей, которые уже повредили наш забор), а уж о том, чтобы выйти на свой земельный участок, даже не думаем. Особенно я переживаю за своего семилетнего сына. Жить просто стало страшно. Ведь в любой момент, например, ночью, наш дом просто может выдавить из-под себя землю в этот котлован и разрушиться!» – говорит Ирина Потапова.

Добавим, что проблема точечной застройки микрорайона беспокоит не только одну семью. Многоэтажки растут по всему Уктусу левобережному, создавая проблемы жителям малоэтажных домов. Помимо ухудшения инсоляции, люди страдают от многочасовых пробок, а также от нехватки детских садов и школ.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Всеволод Феникс, Антон Отман

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