В машине, припаркованной на Химмаше, обнаружен труп

В екатеринбургском микрорайоне Химмаш на улице Салдинской, у дома № 5, был обнаружен труп молодого мужчины, лежащий в салоне припаркованного автомобиля.

В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что тело было найдено вчера вечером. Явных признаков криминальной смерти нет, телефон умершего находился при нем. Автомобиль принадлежит матери молодого человека. Тело направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых добавил, что личность молодого человека уже установлена: это местный житель по фамилии Пластинин. Собранные по факту его смерти материалы сыщики передали в Чкаловский районный отдел СКР.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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