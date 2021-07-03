В Свердловской области выявлено почти 300 новых случаев Covid-19

За последние сутки в Свердловской области выявлено 297 новых случаев коронавируса, из них 52 – в Екатеринбурге. Всего с начала пандемии заразились 94 839 человек.

Как сообщили в оперштабе, состояние 552 госпитализированных оценивается как тяжелое, 324 из них находятся в реанимации, в том числе 241 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 3 211. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. За сутки зарегистрировано 15 случаев смерти больных коронавирусом. Общее число умерших – 3891. За сутки выписано 278 человек, всего – 88 352.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 03.07.21

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