Подозреваемый в наркоторговле хранил дома кружку со своим фото и подписью «Пабло Эскобар»

Около 100 граммов героина пытался забрать из закладки для дальнейшей перепродажи 33-летний житель Берёзовского. Его задержали полицейские отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД совместно с коллегами из отдела полиции №9.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, «клад» был закопан в 300 метрах от остановки общественного транспорта в районе коллективного сада «Визовец». Гражданин не стал отпираться и признался, что героин купил для перепродажи. У него дома полицейские обнаружили: электронные весы, пакеты типа «зип-лок», изоленту. Кроме того, внимание оперативников привлекла чайная кружка с фотографией фигуранта и подписью «Pablo Escobar». Прежде мужчина судим не был, работал кладовщиком в частной фирме, занимающейся автохимией. При задержании он находился в наркотическом опьянении.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Максимальное наказание за незаконное деяние составляет до 20 лет лишения свободы. Фигурант помещен под стражу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 03.07.21

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