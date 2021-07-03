У Макаровского моста иномарка врезалась в трамвай (ФОТО)

Сегодня около 17.05 в Екатеринбурге на улице Челюскинцев, у остановки «Управление железной дороги», столкнулись автомобиль «Хендай соната» и трамвай № 23.

Как сообщила «Новому Дню» очевидица ДТП, по-видимому, никто не пострадал – водитель машины сразу вышел из нее. Но движение трамваев на время остановилось. Напомним, сейчас из-за реконструкции Макаровского моста трамвай № 23 ходит только в одном направлении – от железнодорожного вокзала в направлении Дворца молодежи и улицы Московской.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 03.07.21

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