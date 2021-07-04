Свердловские энергетики устраняют последствия грозы

После ночной грозы в Свердловской области было частично нарушено электроснабжение в ряде населенных пунктов Белоярского, Сысертского, Артемовского и Невьянского городских округов. Гроза и усиление ветра повлияли в большей степени на энергообъекты распределительной сети.

Как рассказали в пресс-службе «МРСК Урала», благодаря работе автоматики повторного включения большая часть ЛЭП с напряжением 110 кВ выдержали грозу. К аварийно-восстановительным работам энергетики приступили сразу после прекращения грозы – около 3 часов утра.

Напомним, из-за той же грозы три самолета, летевших в Екатеринбург, были вынуждены сначала уйти на запасные аэродромы. Кроме того, обходя грозовой фронт, воздушные суда летали непривычно низко над Екатеринбургом, что встревожило некоторых горожан.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 04.07.21

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