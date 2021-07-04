Иннопром любой ценой, или тест на человечность – колонка читателя «Нового Дня»

Иннопром 2021 года совершенно точно запомнится. Такого хаоса, неразберихи и «можно, но нельзя» мы не видели давно. Складывается ощущение, что организацией мероприятия занимались по принципу «а потом хоть потоп». Об этом, а также других своих наблюдениях – в коронке известного уральского пиарщика Александра Ханина.

«Есть ощущение, что все мы второй год сдаём тест на человечность. И не у всех высокий балл. В этом году, впервые за всю историю промышленной выставки, я не пойду на Иннопром. Я был и посетителем, и делегатом, и стендистом, и спикером, и vip-персоной. Но не в этот раз. Моя интуиция в этот раз почуяла что-то недоброе и оказалась права. Все дело в отношении к людям. И ежедневные ПЦР-тесты за свой счёт это только цветочки.

Приехала бригада из Москвы для работы на выставке. Два дня работают на площадке, на третье утро – у троих тест положительный. Ни температуры, никаких симптомов, только тест. Организатор вычеркивает «прокаженных» из списков, аннулирует бэджи, аккредитацию, трансфер, отель и обратные билеты в Москву. На вопрос, что делать, рекомендует вызвать в отель врача. Врача. В Екатеринбурге. Без признаков мгновенного умирания. В городе, где скорая помощь может ехать 60 часов.

Отель оплачен на один день, выселение завтра в 12. Человек звонит мне в 2:21 ночи и спрашивает, «что мне делать»?

И правда, а что делать таким людям. Которые в общем-то не виноваты в том, что заболели. И которых на выставке уже сейчас, видимо, не мало. Где наш бравый оперштаб с обсерватором, бесплатной койкой, макарошкой и пюрешкой, развёрнутыми на такой случай? Выставку не отменяем, введём обязательный ежедневный ПЦР-тест и скрестим пальцы. Пальцы не сработали, ок. Где план ликвидации последствий, предсказать которые вовсе не нужна чудовищная интуиция.

ЭКСПО мне все больше напоминает башню из слоновой кости. Где снаружи эпидемия и война, а внутри уютное защищённое болото с бюджетом и шлюпками.

На память приходит история с энцефалитом. Которого не было на Урале, но его привезли из Белорусской пущи в Ильменский заповедник вместе с оленями. Потому что кому-то нужны были олени».

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 04.07.21

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