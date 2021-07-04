Дети отравились в сауне парами хлора

Двое детей отравились парами хлора во время купания в бассейне в сауне на улице Братской.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что о случившемся сотрудникам отдела полиции №12 сообщили специалисты минздрава. Пострадали мальчик и девочка. Сейчас врачи оказывают им необходимую помощь. Полиция устанавливает обстоятельства ЧП. Она проверяет, не нарушались ли в сауне санитарные нормы, и кто конкретно там отвечает за безопасность посетителей.

В СУ СКР добавили, что начата проверка. Не исключено, что по ее итогам будет возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Также в СУ СКР уточнили, что мальчику – 9 лет, а девочке – 10, сейчас их здоровье вне опасности.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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