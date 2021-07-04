Пьяный водитель погубил 5-летнюю дочь, во время ДТП придавив ее своим телом

Пятилетняя девочка погибла по вине своего отца, который сел за руль пьяным, а девочку в нарушение правил посадил себе на колени.

Трагедия произошла накануне около 19.00 в районе 8 км автодороги к озеру Глухое.

В пресс-службе областного УГИБДД рассказали, что водитель автомобиля «Фиат Дукато», мужчина 1983 г.р., съехал с дороги и врезался в дерево. Девочку он насмерть придавил своим телом. Второй ребенок, 7-летний брат девочки, доставлен в больницу с травмами. Сам водитель не пострадал.

Полиция установила, что 37-летний водитель, житель Екатеринбурга, ранее был лишен водительских прав за нарушение ПДД. Однако это его не остановило. В отношении мужчины составлены протоколы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и за нарушение правил перевозки детей. Водитель задержан, автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Первоуральск, Евгения Вирачева

Первоуральск. Другие новости 04.07.21

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