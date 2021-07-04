Общее число случаев коронавируса в Свердловской области превысило 95 тысяч

За последние в сутки в Свердловской области выявлено 313 новых случаев коронавируса, в том числе 98 – в Екатеринбурге. Общее количество случаев составило 95 152.

Как сообщили в региональном оперштабе, 555 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 338 из них лежат в реанимации, в том числе 240 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 3 211. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

За последние сутки умерли 12 больных Covid-19, всего – 3 903.

За сутки выписано 294 человека, всего – 88 646.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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