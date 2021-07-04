Лекарство от коронавируса, вертолет с позолотой и матрешки. Что покажут на «Иннопроме» (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня прошел «нулевой» день выставки «Иннопром». Традиционно перед началом основной деловой программы в полуформальной обстановке стенды выставочника обошел свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

В четвертом – итальянском – павильоне его сопровождали члены итальянской делегации, в том числе посол в России Паскуале Террачано. Итальянцы показали Куйвашву знаменитые мотоциклы Dukatti, машины Lamborghini, шины Pirelli, а еще вертолет Leonardo Helicopters и солнечные панели Enel. Летательный аппарат, салон которого выполнен в белой коже и золоте, очень заинтересовал главу региона. Итальянцы предлагали ему сесть за штурвал, но Куйвашев, смущаясь, неожиданно отказался. Зато долго рассматривал машину снаружи, а после назвал экспонат одним из самых интересных на выставке. Как и солар-панели. «Очень интересный проект, тем более, что наш строительный комплекс начал внедрение умных дорог с помощью солнечных панелей», – прокомментировал глава региона.

Итальянцам, в свою очередь, показали средства защиты органов дыхания от Ростеха, а еще – лекарство от коронавируса. «Это иммуноглобулиновый препарат для лечения коронавируса, я о нем не знал, вот сегодня впервые увидел», – рассказал Куйвашев, комментируя о том, какие стенды ему приглянулись больше всего.

Кстати, большую часть «Иннопрома» он осмотрел уже без итальянской делегации, мельком, осмотрев более подробно лишь несколько стендов. В том числе – с трамваем. Но в этот раз не с уральским. УВЗ представил на выставке ретро-трамвай, куда Куйвашев заглядывать не стал. Но зато прошелся по вагону от других производителей. Подержался за поручни, проверяя, крепки ли, осмотрел кабину, но примеряться к сидению вагоновожатого тоже не стал. В завершение обхода губернатор заявил, что после выставки товарооборот между Свердловской областью и Италией должен вырасти.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Александр Погольский

Екатеринбург. Другие новости 04.07.21

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