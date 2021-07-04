Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург. Кроме него, сегодня и завтра в регионе будут работать глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

Уже сегодня премьер встретится с российскими и иностранными бизнесменами и выслушает их пожелания, чтобы потом сделать выводы и дать правительству соответствующие поручения.

Завтра, 5 июля, Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании международной промышленной выставки «Иннопром». Кроме того, у него намечена встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 04.07.21

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