Встречу премьера Мишустина с бизнесменами из топа Forbes в Екатеринбурге закрыли от СМИ (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбург прилетел глава российского правительства Михаил Мишустин. Завтра он примет участие в «Иннопроме», а сегодня встретился с представителями бизнеса.

В числе участников встречи были руководитель Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов, глава «Металлоинвеста» Назим Эфендиев, председатель совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг, гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, глава «Вертолетов России» Андрей Богинский, гендиректор УГМК Андрей Козицын, глава «Транспортных систем» Александр Дубровкин, руководитель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, президент «Синары» Дмитрий Пумпянский и представители итальянского бизнеса. В о встрече также приняли участие глава минпромторга Денис Мантуров, глава минфина Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, а также сопредседатель Сколково Аркадий Дворкович.

Разумеется, что ко встрече был повышенный интерес. Однако после протокольных минут ее закрыли от СМИ. Выступая с приветственным словом, Михаил Мишустин подчеркнул, что на встрече будут обсуждать не только международное сотрудничество, но и проблему подготовки кадров, а также климатические вопросы. «Снижение выбросов – это серьёзный стимул к перестройке экономики в целом. К развитию новых технологий в энергетике, промышленности, транспортной отрасли. Это потребует скоростной информации экономики», – сказал премьер.



Екатеринбург, Елена Сычёва, Семён Саливанчук



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