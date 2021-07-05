ДТП с участием байкера создало огромную пробку в Екатеринбурге (ФОТО)

Сегодня утром водители, выехавшие со стороны Академического в направлении центра, встали в огромную пробку от самой улицы Амундсена.

Как передают очевидцы, причиной стало ДТП с участием мотоциклиста на перекрестке улиц Московской – Пальмиро Тольятти.

В пресс-службе городского ОГИБДД «Новому Дню» сообщили, что пострадавших в ДТП нет, его участники самостоятельно отправились оформлять аварию.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 05.07.21

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