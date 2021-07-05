Жара вернется в Екатеринбург к концу недели

Холодная и дождливая погода, которая накрыла Средний Урал после сильных гроз, задержится ненадолго. По прогнозу уральских метеорологов уже в среду, 7 июля, температура воздуха днем составит +23…+28 градусов, хотя ночью все еще будет прохладно – всего 7-12 градусов тепла. В четверг небо прояснится и осадки прекратятся. А уже в пятницу в Екатеринбург и другие города Свердловской области снова вернется тридцатиградусная жара.

По данным уральского гидрометцентра, начало июля в Екатеринбурге в этом году было экстремально теплым: температура воздуха превысила норму на семь градусов. В прошлом году июль также был аномально жарким – за месяц было зарегистрировано семь температурных рекордов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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