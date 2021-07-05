Под Нижним Тагилом смыло дорогу и затопило село (ФОТО)

В Горноуральском районе дожди привели к двум серьезным потопам.

По сообщению ГУ МЧС по Свердловской области, в селе Николо-Павловское затопило 9 приусадебных участков, но до домов вода не дошла. Все дома находятся вдоль реки Шайтанка. В них живут 27 человек, в том числе семеро детей. На востоке села вода приблизилась к СНТ «Металлист», и есть риск, что под воду уйдут 30 садовых участков, а также около 65 участков на улице Береговая в поселке, где живут 123 человека.

Администрация Горноуральского городского округа организовала пункт временного размещения, но люди пока отказались в него переезжать.

А восточнее Николо-Павловского от большой земли отрезало поселок Шиловка. Об этом со ссылкой на подписчика сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург». Там озеро вышло из берегов и смыло дорогу. «Часть села отрезало от сообщения с внешним миром. Часть участков ниже дамбы смыло водой», – рассказал подписчик сообщества.

Горноуральский городской округ, Людмила Прокофьева

Горноуральский городской округ. Другие новости 05.07.21

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