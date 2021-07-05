Екатеринбуржец ограбил спящего приятеля на 1,4 миллиона рублей, оформив кредит на его телефоне

Житель Среднеуральска остался должен банку 1,4 миллиона рублей после застолья с приятелем из Екатеринбурга. Во время распития алкоголя 24-летний мужчина уснул, а на утро обнаружил, что с его банковской карты пропали 30 тысяч рублей. Среднеуралец обратился с заявлением в полицию. Пока шла проверка по его делу, мужчина стал получать уведомления из банка о просроченных платежах по крупному кредиту.

После второго обращения мужчины в ОВД полицейским удалось установить подозреваемого в хищении денег. Им оказался 21-летний екатеринбуржец, знакомый потерпевшего. Молодой человек уже имеет судимость за кражу. Оперативники выяснили, как именно он похитил деньги приятеля. В апреле потерпевший находился в гостях у подозреваемого, вместе они распивали спиртное. Когда гость уснул, хозяин забрал у него смартфон, а перед этим подсмотрел и запомнил комбинацию цифр для разблокировки гаджета. Воспользовавшись мобильным приложением, он перевел с банковской карты приятеля 30 тысяч рублей на счет своего сообщника. А затем также легко зашел в приложение другого банка (пароль совпадал с кодом разблокировки смартфона) и сделал заявку на кредит. Одобренную сумму она также перевел на счет сообщника, а затем обналичил деньги. За пару месяцев, пока шло расследование, молодой человек успел прогулять украденные 1,4 миллиона рублей. Теперь в отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

«Полиция в очередной раз обращается к гражданам с просьбой проявлять бдительность и осторожность при обращении со средствами электронного платежа. Недостаточная защищенность доступа к банковскому счету может стать причиной крупных финансовых потерь», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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