На Среднем Урале выявлено 322 новых случая Covid-19

За последние сутки в Свердловской области выявлено 322 новых случая заражения коронавирусом, в том числе 81 – в Екатеринбурге. Всего с начала пандемии в регионе заразились 95 474 человека.

Как сообщили в региональном оперштабе, состояние 540 госпитализированных оценивается как тяжелое, 342 из них находится в реанимации, в том числе 251 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 3 623.

За сутки зарегистрировано 11 случаев смерти больных коронавирусом, всего – 3 914.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 05.07.21

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