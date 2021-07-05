Мишустин: регионы должны разрабатывать инвестпрограммы для развития робототехники

Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня на пленарном заседании в «Экспо-центре» обозначил, как должна развиваться промышленность, наука и технологии. Планируется внедрять робототехнику, причем вместе с иностранными партнерами. Правительство будет субсидировать предприятия, которые ведут свои разработки, на компенсацию затрат на научные исследования выделено более 25 миллиардов рублей. Также будет субсидироваться сфера интернета вещей. Запущен новый инструмент поддержки инвесторов, вкладывающихся в современные технологии, но регионы должны участвовать в разработке инновационных программ. В приоритете перевода промышленности на «цифру» – кибербезопасность, защита данных и программы по энергосбережению. «Новый День» публикует выступление Мишустина о развитии промышленности полностью.

«Сегодня особенно важно создавать технологии будущего, у нашей страны есть все условия, Россия традиционно сильна инженерной школой – конструкторов, программистов, есть опыт решения уникальных технических задач. Это интеллектуальная основа, чтобы развиваться в тех отраслях, где мы пока отстаем. И прежде всего в сфере робототехники. Чтобы не терять время, мы должны совместно с иностранными партнерами использовать существующие возможности, чтобы без промедления внедрять промышленные робототехнические системы. Для этого правительство в прошлом году утвердило нормативное регулирование технологий искусственного интеллекта и робототехники, определены регуляторные меры для финансового стимулирования развития этой отрасли. В том числе использование механизма ГЧП.

Текущий год объявлен годом науки и технологий. Эта задача получила статус нацприоритета. Правительство разработало меры поддержки предприятий, которые ведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. Они распространяются на создание и внедрение передовых технологий для создания гибких производств. Тем более, что речь идет об очень существенных инвестициях. Бизнес может получить компенсации в части затрат на научные исследования. На ближайшие три года на такие цели заложено более 25 млрд рублей. Также есть хорошая возможность снизить затраты на работу в сфере промышленного интернета вещей через инструмент субсидий на разработку цифровых платформ и программных продуктов – на него в перспективе трех лет зарезервировано порядка 5,5 млрд рублей. Предприятия могут возместить до 50% затрат на создание пилотных партий средств производства. В трехлетнем бюджете на это выделено свыше 5 млрд рублей.

Также фонд развития промышленности поддерживает создание новых цифровых производств, уже десять проектов получили помощь на общую сумму около 2 млрд рублей. Для поддержки отечественной промышленности запустили СПИК 2.0 (инструмент государственной поддержки инвесторов, – прим. ред), которым предусмотрена жесткая привязка инвестиций к внедрению самых современных технологий и созданию конкурентной продукции. Обязательным условием для заключения новых специальных инвестиционных контрактов является участие регионов в этой работе. Важно, чтобы все субъекты РФ оперативно приняли необходимые нормативно-правовые акты. Помимо этого правительство работает над запуском новых инструментов – мы готовы увеличивать финансирование всех мер поддержки, которые показывают высокую эффективность, Особое внимание будем уделять программам выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК в рамках диверсификации производств, чтобы быстро и безопасно перевести промышленность в цифру, надо решить ряд системных задач. Прежде всего, проработать задачи обеспечения кибербезопасности, системы защиты данных и системы энергосбережения».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 05.07.21

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