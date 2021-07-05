Пробок больше нет: открытие Бебелевского моста стало облегчением для автомобилистов (ВИДЕО)

Долгожданное открытие моста на улице Бебеля решило проблему автомобильных пробок в северо-западной части Екатеринбурга. Теперь жители микрорайонов Сортировка и Заречный добираются до центра города за 10-15 минут, тогда как раньше эта дорога занимала почти час, рассказали «Новому Дню» водители.

Бебелевский мост открыли раньше срока

Напомним, капитальный ремонт Бебелевского моста длился полтора месяца. Движение транспорта на этом участке было ограничено еще в апреле, а с середины мая дорожные рабочие полностью закрыли для автомобилей нечетную сторону моста. Объезд в обе стороны был организован по другую сторону путепровода, и это «бутылочное горлышко» провоцировало в часы пик гигантские пробки в сторону микрорайона Заречный.

Подрядчик должен был завершить работы к 20 июля, но после переговоров с городскими властями сократил сроки ремонта. В итоге Бебелевский мост был досчроно открыт для автомобилистов в воскресенье днем. Готовность дорожного объекта инспектировал глава города Алексей Орлов вместе с подчиненными.

«Мы договаривались с подрядчиком, что он завершит все работы до открытия «Иннопрома». Подрядчик свое обещание выполнил. После запуска движения по мосту все жители микрорайона Заречный вздохнут с облегчением. Двустороннее движение по одной стороне моста было серьезным неудобством, а сейчас открыты три полосы движения по отремонтированному участку. Хочу выразить благодарность подрядчику за качество работы. Все технологии были соблюдены. Мы уверены, что мост и покрытие прослужит столько, сколько положено по нормативам. У нас есть еще три объекта, которые держим на особом контроле: это мост на улице Блюхера, развязка Машинная – Луганская и Макаровский мост, который мы планируем открыть для движения автомобилей в конце октября. Работы на Блюхеровском мосту по контракту должны завершиться в сентябре, но мы будет делать все, чтобы открыть движение на этом участке к началу учебного года», – заявил мэр.

Капитальный ремонт Бебелевского моста проводился в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего было отремонтировало около 15 тысяч квадратных метров дорожного полотна, включая путепровод протяженностью 740 метров и непосредственно мост длиной 370 метров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Всеволод Феникс, Антон Отман

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