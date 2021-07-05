Итальянцы побывали в Храме-на-Крови, а митрополит – на «Иннопроме» (ФОТО)

Итальянская делегация сегодня посетила екатеринбургскую епархию, а митрополит Евгений побывал на «Иннопроме». Посол Республики в РФ Паскуале Терраччано, министр экономического развития Джанкарло Джорджетти и консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д'Агостино посетили Храм-памятник на Крови. Их встречал старший священник храма протоиерей Максим Миняйло.

По традиции, гости побывали и в комнате, где установлен царский рояль – его вывезли вместе с семьей императора во время ссылки. Традиционно если кто-то из гостей епархии умеет играть, ему дают такую возможность, однако среди итальянцев не нашлось музыканта – и тогда глава минэкономиразвития Италии пообещал, что приедет в Екатеринбург еще раз и привезет с собой Аль Бано. Совсем недавно певца уже приглашал на Урал свердловский губернатор Евгений Куйвашев – с музыкантом он встретился в Будапеште.

Отметим, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений побывал сегодня на «Иннопроме» и посетил стенды уральских промышленных предприятий по приглашению организаторов. Также он приглашен итальянской стороной, вероятно, визит на их стенды состоится завтра.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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