УГМК построит предприятие по производству сульфата аммония: соглашение подписано на «Иннопроме» (ФОТО)

На базе Среднеуральского медеплавильного завода через три года откроется производство сульфата аммония, где будет изготавливаться 500 тысяч тонн удобрения в год. Соглашение о реализации проекта сегодня на «Иннопроме» подписали генеральный директор УГМК Андрей Козицын и руководитель ООО «Ультра группа» Андрей Бонч-Бруевич. Инвестиции в проект составят около 6 миллиардов рублей.

«Подписанное соглашение – это старт нашей работы. Через два года должны закончить строительство предприятия, через три – выйти на проектные мощности. Для Свердловской области это важный проект, поскольку будет собственное производство удобрений – 500 тысяч тонн сульфата аммония в год», – рассказал во время брифинга на стенде генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

Всего в проект УГМК и «Ультра Группа» инвестируют 5,7 миллиардов рублей, долевое участие каждого – 50%. «Подписанное соглашение демонстрирует хорошее межотраслевое взаимодействие, которое будет очень эффективным и полезным для обеих компаний», – прокомментировал событие Андрей Бонч-Бруевич.

Предприятие решили построить именно на базе СУМЗа, поскольку источником сырья для производства сульфата аммония будет серная кислота, которая производится тут же. Таким образом, появление нового предприятия решит еще и экологические проблемы региона.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Александр Погольский, Антон Отман

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