Фонд святой Екатерины купил оборудование для нейрохирургов ОДКБ и ЦГБ № 23

В Областную детскую клиническую больницу и Центральную городскую больницу №23 сегодня поступило новое оборудование для мониторинга и контроля внутричерепного давления у пациентов. Пять миллионов на закупку выделили учредители Фонда святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский.

В ОДКБ теперь есть специальный ICP-монитор немецкой фирмы Spiegelberg, который облегчает работу нейрохирургов и позволяет точно поставить диагноз маленьким пациентам в экстренных ситуациях. Аппарат позволяет измерять внутричерепное давление при внутримозговом кровоизлиянии, отеках головного мозга, черепно-мозговых травмах. «Мы очень давно ждали этот аппарат. Он позволяет измерить текущее состояние маленького пациента и принять решение о необходимости хирургического вмешательства, например для снижения внутричерепного давления. Это поможет спасти жизнь ребенка. А после операции при помощи прибора мы в состоянии контролировать это давление», – рассказал врач-нейрохирург 3-го хирургического отделения ОДКБ Всеволод Репин.

ЦГБ №23 получила партию датчиков, которые подключаются к аналогичному монитору для измерения внутричерепного давления и позволяют диагностировать состояние пациента. Поставки хватит на год работы – кроме жителей Екатеринбурга, больница принимает и пациентов из других городов Свердловской области. «С изменением маршрутизации в нашу больницу увеличился поток пациентов. Датчики позволяют оценить состояние пациента в экстренной ситуации, например, при инсульте, коме, нарушениях сознания, ЧМТ, заболеваниями головного мозга. Это оборудование применяется в остром периоде, когда пациент к нам только поступает. Современные технологии очень дорогостоящие, чтобы поддерживать определенный уровень оказания неотложной помощи. Большая благодарность Фонду святой Екатерины за возможность продолжать лечение наших пациентов на высоком уровне», –сказал заместитель начальника отделения хирургии ЦГБ №23 Владислав Герасименко.

Напомним, за полтора года учредители Фонда святой Екатерины выделили на поддержку системы здравоохранения Свердловской области 1,8 млрд рублей. «Фонд святой Екатерины продолжает помогать медицинским учреждениям города и области, больницам, которые занимаются борьбой с пандемией. Тем не менее мы понимаем, что есть больницы, оказывающие плановую помощь, и им необходимо наше внимание», – отметил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.07.21

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