Архивы Нового дня: обиженный Ромео по фамилии Козлов и 7 желтых полуботинок

5 июля 2004 года гражданин Козлов из Екатеринбурга добивался справедливости в жизни. Его отвергла замужняя гражданка Ячменева, и Ромео, оскорбленный ее холодностью, решил через суд вернуть все подарки, которые дарил даме сердца в период ухаживания.

В исковых требованиях значилось: часы кварцевые настенные, зеркало настенное фигурное, сумку хозяйственную, коробку конфет «Птичье молоко», цветы азалии (два горшка), кружку с ее именем, шоколадку 100 гр. с орехами, 3 кг бананов желтых, 300 гр. печенья «Сладкоежка», большое красное яблоко, 4 желтых яблока, значок вуза в виде ромбика, градусник «Рыбка», две почтовые открытки, 7 желтых полуботинок.

Аргументы дамы и решения суда – в нашей архивной публикации.

Екатеринбург. Другие новости 05.07.21

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