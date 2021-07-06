На серовской трассе водитель слетел в кювет и погиб (ФОТО)

Водитель «Фольксвагена» 1977 г.р. погиб на 67 км автодороги «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов».

ДТП случилось накануне около 19:00. Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП он погиб. Женщина 1969 г.р., которая находилась на заднем сидении справа, сломала руку. По данным ГИБДД, пассажирка не была пристегнута ремнями безопасности. Установлено, что пара возвращалась из аэропорта Кольцово в Новоуральск.

По факту ДТП проводится проверка. В отношении пассажирки составлен протокол за непристегнутый ремень.

Невьянск, Елена Владимирова

Невьянск. Другие новости 06.07.21

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