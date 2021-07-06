В Екатеринбурге от ковида умер 22-летний студент

В Екатеринбурге от коронавируса умер 22-летний студент УрФУ. Информацию подтвердили в пресс-службе вуза.

Молодой человек был в академическом отпуске. 17 июня его госпитализировали в ГКБ № 24 с поражением легких, два дня спустя у него подтвердился Covid-19, а еще двумя днями позднее его перевели на ИВЛ. Однако врачам не удалось спасти молодого человека.

В пресс-службе вуза отметили, что студент не был привит от коронавируса. «Университет выражает соболезнования родным и близким, сокурсникам и преподавателям магистранта. Напоминаем, что при первых симптомах заболевания стоит обращаться за медицинской помощью», – сказали в пресс-службе УрФУ.

Екатеринбург, Елена Сычева

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