Экскурсоводы из Перми зазывают туристов в Екатеринбург, обещая визит в штаб-квартиру РМК

В штаб-квартиру РМК в Екатеринбурге стали возить экскурсии из Перми. Фронт-офис компании, напомним, построили по проекту бюро Foster + Partners. Экскурсоводы обещают туристам посещение башни-«ананаса». Однако в РМК готовы пускать не всех.

В пресс-службе компании подтвердили, что с недавнего времени визиты организованных экскурсионных групп проводятся в пилотном режиме. «Договоренность есть с представителями Уральского союза экскурсоводов и гидов – о посещениях фойе первого этажа по выходным с 11 до 13 часов», – сказал «Новому Дню» руководитель Департамента информационной политики и связей с общественностью РМК Станислав Залуговский.

В РМК посоветовали туристам проверять гидов, которые рекламируют посещение офиса компании, на сайте Союза. Только экскурсоводы из списка смогут привести людей в штаб-квартиру.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.07.21

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