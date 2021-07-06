Уральский предприниматель обратился за господдержкой и оказался должен банку почти миллион

Уральский предприниматель Андрей Семенов, известный по проекту пироговой «Подсолнухи», должен «Сберу» 900 тысяч рублей – это льготный кредит, который он брал в качестве меры господдержки. Бизнесмен должен был сохранить 80% сотрудников, в этом случае всю сумму долга погасило бы государство. Однако что-то пошло не так.

Семенов считает, что он должен был сохранить численность персонала, которая была зафиксирована на 1 июня 2020 года. В банке настаивают, что точкой отсчета для всех предпринимателей, обратившихся за кредитом по программе господдержки в пандемию, было 1 апреля 2020 года. Однако как раз в апреле «Подсолнухи» сменили формат – и сделали упор на доставку, поэтому работников стало меньше.

«В рамках господдержки я получил кредит от государства. Условие по договору: сохраняешь численность на 1 июня, кредит прощают. Я численность сохранил и даже увеличил, но кредит все равно требуют назад. И плюс немаленькие проценты, само собой. Потому что в их базе данных, к которой у меня нет и не было доступа, численность на 1 июня это численность на 1 апреля. Но они об этом не говорили никому. Ни когда я обратился за поддержкой с указанием реальной численности, ни когда три месяца подряд отчитывался по договору. Узнал тогда, когда уже было поздно. Абсурд», – сказал Семенов.

Только зимой он узнал, что должен вернуть банку деньги. Причем в течение трех месяцев всю сумму. Тогда он обратился с иском в суд, однако Арбитражный суд Свердловской области отказал в удовлетворении иска предпринимателя. «Судебная практика идет в пользу государства. Валом. Зато везде продудели, как славно помогли. Есть ли тут право? Нет тут права», – прокомментировал Семенов.

По словам предпринимателя, он намерен обратиться с апелляцией в следующую инстанцию. «Я считаю это решение полностью и категорически неправосудным. И да, конечно, это было ожидаемо. Я давно не верю в Деда Мороза. Самое забавное, что я не хотел обращаться за поддержкой. Сбер на нас вышел и убедил, что все будет честно», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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