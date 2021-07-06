Свердловская область оказалась на 6-м месте по общему числу случаев Covid-19

В Свердловской области за сутки выявлено 318 новых случаев коронавируса, в том числе 97 – в Екатеринбурге. Всего за время пандемии заразились 95 792 человека, это шестой показатель в России. По данным портала стопкоронавирус.рф, больше – только в Москве, Петербурге, Московской области, Нижегородской и Ростовской областях.

Состояние 579 госпитализированных оценивается как тяжелое, 341 из них находится в реанимации, в том числе 246 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 3 794. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно. За день выписано 297 человек, всего – 89 238.

За сутки умерли 12 больных коронавирусом, общее число летальных случаев – 3 926.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 06.07.21

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