Эпоха рок-оперы прошла, пришло время рэп-балета: оперный театр рассказал о новом спектакле

Урал Опера Балет представит зрителям новый вид спектакля. В балете «Конек-горбунок» помимо оркестровой и танцевальной труппы примут участие рэперы Наум Блик и T-Bass. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Екатеринбургского оперного театра, рэперы – не ведущие и не конферансье балета, они – «сказители-пояснители» действия. В определенные моменты они будут зачитывать стихотворное либретто собственного сочинения на основе сказки «Конек-горбунок». Это будет дополнительный комментарий, поясняющий происходящее на сцене.

Идея пригласить рэперов в классический балет принадлежит художественному руководителю и хореографу Вячеславу Самодурову. Эта задумка обусловлена тем, что в каноничной версии балета все пояснения давались зрителю на языке пантомимы. Однако его перестал понимать современный зритель, поэтому для облегчения понимания пантомиму заменили читкой реперов. В пресс-службе оперного заверили, что рэперы не будут танцевать, даже если сильно этого захотят. Во время своих партий они будут стоять строго по краям сцены.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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