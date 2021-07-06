УГМК-Застройщик при поддержке Сбербанка построит в Екатеринбурге пять небоскребов

В центре Екатеринбурга построят пять новых небоскребов и три офисных здания. Объекты станут частью уже возведенного на берегу Исети квартала «Екатеринбург-Сити». Строительство новых зданий профинансирует Сбербанк. Соглашение об этом стороны заключили на международной промышленной выставке «Иннопром», сообщает пресс-служба УГМК.

Со стороны застройщика соглашение подписал генеральный директор ООО «Екатеринбург-Сити» Евгений Мордовин, со стороны финансового учреждения – председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Здания будут возведены в границах улиц Челюскинцев – Бориса Ельцина – Боевых дружин – Октябрьской революции. Небоскребы и офисные сооружения займут территорию в 4 гектара. Планируемый срок реализации проекта – 10 лет. Общая площадь всего проекта составит почти 347 тысяч квадратных метров. При этом 30% площадей проекта станет местом для жизни, 30% – для работы и 40% – общественными пространствами для отдыха и развлечений.

Высота двух небоскребов достигнет 180 метров, еще одного – 170 метров, и двух – 130 метров. Офисные здания будут иметь переменную этажность – от 16 до 25 этажей. В небоскребах разместятся апартаменты, гостиницы, офисы и квартиры. Нижние этажи зданий будут использованы под магазины, рестораны и фитнес-клуб. В проекте предусмотрено строительство шестиэтажного гастромолла с террасами, торгово-развлекательные резиденции, образовательные учреждения. Общественные пространства оборудуют прогулочными зонами и велодорожками. Под землей расположится парковка для автомобилей.

Также в соглашении значится сотрудничество по развитию управляющей компании застройщика: анализ текущей операционной эффективности и потенциала дополнительных сервисов для жителей, приоритизация инициатив по развитию управляющей компании, составление KPI, дорожной карты и рекомендации IT-решений для развития процессов. Сбербанк выступает в качестве консультанта.

«Екатеринбург-Сити станет уникальным объектом на карте города, местом притяжения жителей и гостей столицы Урала. Он повысит инвестиционную привлекательность всего региона и даст импульс развитию бизнеса. Мы гордимся, что финансовым партнером для реализации такого масштабного проекта «Уральская горно-металлургическая компания» выбрала Сбербанк, и будем оказывать застройщику всестороннюю поддержку на каждом этапе строительства», – рассказал председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

«Мы намерены географический центр города, где располагается «Екатеринбург-Сити», превратить в центр общественного притяжения, открытый, удобный, красивый, безопасный и для его жителей, и для горожан, и для бизнеса, а по инфраструктуре и благоустройству не уступающий аналогичным локациям ведущих мировых столиц. Концепция данного проекта – это место для встреч, развития, развлечений, работы и жизни в одной локации. Многолетнее сотрудничество со Сбербанком позволяет быть уверенным в том, что финансовые гарантии проекта будут обеспечены», – пояснил на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве генеральный директор ООО «Екатеринбург-Сити» Евгений Мордовин.

Екатеринбург, Елена Васильева

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