Список на выборах в Госдуму по Свердловской области возглавил замглавы исполкома «Новых людей»

Стало известно, кто пойдет на выборы в Госдуму от партии «Новые люди». Кандидатов утвердили на партийном съезде в Москве. Список по Свердловской области возглавит заместитель руководителя исполкома партии и глава благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» Александр Демин.

Благотворительный фонд «Капитаны» под руководством Демина известен тем, что оплатил обучение более чем 1 000 студентов. Главный капитан работает с активистами более чем в 20 регионах, курирует организацию мероприятий и реализацию партийных проектов.

На съезде также впервые раскрыли фамилии кандидатов из федерального списка партии на предстоящих выборах. В него вошли два человека – основатель и лидер партии Алексей Нечаев и его советник, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. Кроме них, за места в Госдуме от «Новых людей» будут бороться еще 454 кандидата: 239 – по региональным спискам, и 215 – по одномандатным округам.

«Мы переходим на новый этап политической борьбы, в котором мы еще не участвовали, – заметил Алексей Нечаев. – Новые люди ничего не боятся, очень быстро всему учатся. В прошлом году на втором съезде мы выдвинули кандидатов в городские думы и региональные заксобрания. Мы очень мощные кампании провели и в четырех регионах прошли в заксобрания».

Отметим также, что в одномандатных округах Свердловской области за победу на выборах будут бороться тележурналист Ярослав Бородин, финалист шоу «Дебаты-кандидаты» Станислав Масоров, автогонщица Мария Баранцева и бизнесмен Роман Исаев.

«Ни для кого не секрет, что за пять лет в нашей стране накопилось очень много проблем, и они не решаются, а если и решаются, то очень вяло. И я решил вместе с партией «Новые люди» пойти в Государственную Думу, чтобы разобраться с этими проблемами. Я думаю, что мы сможем их решить и наладить диалог власти и людей. Власть должна слышать людей, а люди должны понимать, что доверяют тем, кого выбирают», – объясняет свое решение баллотироваться кандидат по Серовскому одномандатному округу Ярослав Бородин.

Напомним, партия «Новые люди» была создана в марте 2020 года. На сегодняшний день она имеет свои представительства более чем в 75 регионах и свыше 600 избирательных штабов в разных городах страны. На выборах в Госдуму партия намерена набрать как минимум 5% голосов и сформировать свою фракцию в федеральном парламенте.

Екатеринбург, Елена Васильева

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